Уникальное устройство для перевозки донорского сердца разработали в МФТИ

Пресс-служба МФТИ
Фото: Пресс-служба МФТИ

Систему продления срока хранения при перевозке донорского сердца разработали в МФТИ. Она уникальна тем, что орган транспортируют при температуре тела.

Наиболее популярная методика перевозки органа в холоде сохраняет способность сердца к пересадке на протяжение четырех-пяти часов. Разработка специалистов МФТИ может делать это более шести часов.

«С помощью нашей системы можно сохранять сердце существенно дольше, чем сейчас. Исходя из тех данных, которые мы получили в ходе экспериментов на малых и крупных лабораторных животных, оно оставалось жизнеспособным более шести часов», — прокомментировал инженер МФТИ Андрей Бережной.

Сейчас органы для пересадки в основном перевозят в специальном останавливающим мышечные сокращения растворе при низкой температуре.  Это позволяет замедлить метаболизм и продлить жизнь органа. Российские разработчики использовали отечественный раствор «Нормакор». В его состав входят полисахариды и ионы, которые останавливают биение сердечной ткани и при этом поддерживают ее жизнеспособность при температуре тела.

Помимо этого, в МФТИ придумали, как оценивать состояние органа с помощью обычной видеокамеры и нескольких источников света. При этом сердце никак не повреждается, и медики получают всю нужную на момент пересадки информацию. Благодаря постоянному мониторингу увеличивается объем информации об органе и растет время, доступное для транспортировки.

«На сокращения сердца уходит очень много энергии, поэтому их остановка может продлить время жизни органа. А если сделать это максимально аккуратно без сосудистых нарушений и спазмов, этот срок еще увеличивается», — заключил Бережной.

Устройство состоит из камеры для органа, системы обеспечения жизнедеятельности сердца, систем прокачки жидкости и поддержки условий окружающей среды и системы поддержки влажности, так как сердце может сохнуть, как например, слизистая оболочка горла. В перспективе разработчики планируют приспособить устройство для перевозки и других внутренних органов.

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