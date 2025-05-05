Американские ученые заявили об изобретении нового препарата, который восстанавливает двигательную функцию после инсульта. Лекарство испытали на мышах. Как работает новый препарат и как скоро он появится на полках аптек, ведущей Анастасии Букреевой на стриме 360.ru рассказал заведующий подстанцией скорой медицинской помощи в Орехово-Зуеве, организатор здравоохранения, врач высшей категории Александр Стадник.

Специалист отметил, что препарат DDL-920 является только одним из перспективных направлений для разработки препаратов.

«Говорить, что в ближайшее время мы увидим этот препарат или его аналоги на полках аптек, слишком поспешно. Медицинское сообщество достаточно скептически относится к таким заявлениям, потому что этот препарат находится даже не в клинических испытаниях. Однако как перспективное направление разработки новых препаратов, это действительно шаг вперед», — отметил собеседник 360.ru.

По словам Стадника, разработка может помочь не только при нарушении мозгового кровообращения, но и при таких заболеваний как Альцгеймер или других, связанные с психиатрическими расстройствами.