«Улучшает качество межнейронных связей». Врач — о новом препарате для восстановления после инсульта
Врач Стадник: препарат восстановления после инсульта — перспективная разработка
Американские ученые заявили об изобретении нового препарата, который восстанавливает двигательную функцию после инсульта. Лекарство испытали на мышах. Как работает новый препарат и как скоро он появится на полках аптек, ведущей Анастасии Букреевой на стриме 360.ru рассказал заведующий подстанцией скорой медицинской помощи в Орехово-Зуеве, организатор здравоохранения, врач высшей категории Александр Стадник.
Специалист отметил, что препарат DDL-920 является только одним из перспективных направлений для разработки препаратов.
«Говорить, что в ближайшее время мы увидим этот препарат или его аналоги на полках аптек, слишком поспешно. Медицинское сообщество достаточно скептически относится к таким заявлениям, потому что этот препарат находится даже не в клинических испытаниях. Однако как перспективное направление разработки новых препаратов, это действительно шаг вперед», — отметил собеседник 360.ru.
По словам Стадника, разработка может помочь не только при нарушении мозгового кровообращения, но и при таких заболеваний как Альцгеймер или других, связанные с психиатрическими расстройствами.
Стадник пояснил механизм действия DDL-920, при этом он отметил, что это не симптоматическое лечение, а воздействие на причину развития неврологических повреждений.
«Исследователи говорят, что данный препарат должен воздействовать на гаммоаминомасляную кислоту и восстанавливать утраченную частоту вот этих самых гамма-осцилляций. То есть, простым языком мы хотим увеличить количество нейронов, увеличить качество и количество межнейронных связей, стимулировать премоторную кору», — пояснил Стадник.
Он добавил, что это стимуляция увеличения количества нейронных связей и восстановления утраченной функции с помощью повышение взаимодействия между нейронами посредством гамма-асцилляций.