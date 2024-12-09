UfaTime: сельдь, лосось и скумбрия восполнят нехватку витамина D в зимнее время года

Врачи Республиканского клинического перинатального центра в Уфе посоветовали россиянам восполнять нехватку витамина D в зимнее время года с помощью жирных сортов рыбы. Они посоветовали есть сельдь, скумбрию и лосось, написал сайт UfaTime.
Витамин D, как отметили медики, также можно найти в яйцах, печени, молочных продуктах и злаках. Восполнение витамина необходимо для поднятия настроения и снижения риска появления сезонных депрессий, рассказал «АБН24».
Особое внимание врачи уделили беременным и кормящим женщинам. Они уточнили, что поддержка иммунитета с помощью витамина D в зимнее время поможет предупредить возникновение простудных или вирусных заболеваний.
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