UfaTime: сельдь, лосось и скумбрия восполнят нехватку витамина D в зимнее время года

Врачи Республиканского клинического перинатального центра в Уфе посоветовали россиянам восполнять нехватку витамина D в зимнее время года с помощью жирных сортов рыбы. Они посоветовали есть сельдь, скумбрию и лосось, написал сайт UfaTime .

Витамин D, как отметили медики, также можно найти в яйцах, печени, молочных продуктах и злаках. Восполнение витамина необходимо для поднятия настроения и снижения риска появления сезонных депрессий, рассказал «АБН24».

Особое внимание врачи уделили беременным и кормящим женщинам. Они уточнили, что поддержка иммунитета с помощью витамина D в зимнее время поможет предупредить возникновение простудных или вирусных заболеваний.