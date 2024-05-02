Ученый Вултортон: витамин К может увеличить риск образования тромбов | 360°

02 мая 2024, 16:03
Ученый Вултортон: витамин К может увеличить риск образования тромбов
Некоторые биологически активные добавки, в том числе витамин К и бета-каротин, могут увеличить риск образования тромбов. Об этом рассказал ученый Эрик Вултортон из университета Оттавы, сообщил сайт HealthNews.
По словам специалиста, в свою очередь витамины С, Е и зверобой способны спровоцировать рак легких у курильщиков, а также снизить эффективность терапии депрессии и болезней сердца.
Реклама
Как сообщила «Свободная пресса», прием любых препаратов следует тщательно контролировать. Нельзя назначать себе БАДы без консультации врача.
Болезни
Врачи
Реклама
Реклама