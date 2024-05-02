Ученый Вултортон: витамин К может увеличить риск образования тромбов | 360°

Здоровье 02 мая 2024, 16:03 Ученый Вултортон: витамин К может увеличить риск образования тромбов

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Некоторые биологически активные добавки, в том числе витамин К и бета-каротин, могут увеличить риск образования тромбов. Об этом рассказал ученый Эрик Вултортон из университета Оттавы, сообщил сайт HealthNews.

По словам специалиста, в свою очередь витамины С, Е и зверобой способны спровоцировать рак легких у курильщиков, а также снизить эффективность терапии депрессии и болезней сердца.

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Как сообщила «Свободная пресса», прием любых препаратов следует тщательно контролировать. Нельзя назначать себе БАДы без консультации врача.