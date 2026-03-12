Ученый Волкова предупредила, что почечная недостаточность снижает когнитивные функции

Доктор медицинских наук и профессор кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского национального исследовательского политехнического университета Лариса Волкова рассказала RT об опасности почечной недостаточности.

По словам специалиста, заболевание снижает когнитивные функции из-за нарушения электролитного баланса и повреждения сосудов головного мозга. Организм начинают отравлять продукты обмена веществ, которые накапливаются в крови.

«Развивается уремическая энцефалопатия, которая проявляется заторможенностью, спутанностью сознания, ухудшением памяти и трудностями с концентрацией», — отметила эксперт.

Она предупредила, что в тяжелых случаях без лечения может наступить кома.