Ученый Солодников раскрыл опасность избыточного потребления клетчатки

Клетчатка, содержащаяся в овощах, фруктах и бобовых, полезна для здоровья, но ее неконтролируемое употребление может нанести вред организму. Ученый Пермского Политеха Сергей Солодников рассказал агентству URA.RU о потенциальных рисках чрезмерного увлечения клетчаткой.

По словам эксперта, резкое увеличение потребления клетчатки может вызвать вздутие, метеоризм и боли в животе. Клетчатка также действует как сорбент, связывая не только вредные вещества, но и полезные микроэлементы, что может привести к снижению их всасывания.

«Клетчатка может замедлять и снижать эффективность усвоения некоторых препаратов, например, антидепрессантов, гормональных средств или лекарств для лечения щитовидной железы», — добавил эксперт.

При употреблении клетчатки рекомендуется пить не менее 1,5 литров воды в сутки. Средняя доза пищевых волокон для взрослых составляет 20–35 граммов в сутки, однако эта цифра может меняться в зависимости от возраста, пола, физической активности и хронических заболеваний. Суточная доза должна складываться как из волокон из обычных продуктов, так и из тех, что содержатся в биологически активных добавках, но последние — только после консультации с врачом.

При адекватном потреблении клетчатка выполняет жизненно важные функции. Растворимые волокна снижают уровень холестерина, стабилизируют сахар в крови и уменьшают поглощение жиров. Нерастворимые волокна поглощают жидкость, абсорбируют побочные вещества пищеварения и усиливают перистальтику.

«Клетчатка — не лекарство и не враг, а незаменимый компонент питания. Но при фанатичном подходе она превращается из друга в источник боли, дефицитов и лекарственных несовместимостей», — заключил эксперт ПНИПУ.