Ученый Скальный рассказал, что селен помогает избежать инфаркта и поддерживает иммунитет

Селен — это важный ультрамикроэлемент, который выполняет ряд ключевых функций в организме человека, но не так широко известен, как магний или цинк. Об этом сообщил эксперт АНО НИИ функционального питания, кандидат медицинских наук в области элементологии Андрей Скальный в беседе с Life.ru .

По словам специалиста, селен поддерживает иммунитет, входит в состав антиоксидантной системы и помогает организму бороться с вирусами, снижая риск развития онкологии. Кроме того, селен защищает человека от риска инфаркта миокарда. Дефицит этого элемента может повысить вероятность развития инфаркта в семь раз.

Также селен участвует в работе опорно-двигательного аппарата и помогает предотвратить развитие артрозов. Селен называют элементом молодости и красоты. Его активно используют в дерматологии и косметологии для лечения различных заболеваний кожи.

Особую важность селен имеет для людей, которые перенесли онкологическое заболевание или находятся в зоне риска. Этот элемент борется со свободными радикалами и снижает последствия радиации. Кроме того, он способствует выведению из организма тяжелых металлов, таких как мышьяк и ртуть.

«Учитывая роль селена в поддержании нормальной функции печени и почек, а также легких, селен рекомендован для приема лицам, злоупотребляющим алкоголем, и курильщикам», — отметил врач.

Большое количество селена содержится в орехах, особенно в бразильском орехе, а также в зерновых, бобовых, кукурузе, подсолнечном масле, семечках, грибах, сале, жирном мясе, ржаном хлебе, луке, чесноке и зелени.