Ученый Скальный посоветовал сдавать анализы на магний, цинк и селен при раздражительности

Скальный сообщил, что раздражительность, хроническая усталость, нарушения сна и проблемы с концентрацией могут быть связаны с дефицитом микронутриентов. Для выяснения причин он посоветовал обратиться к терапевту, неврологу или эндокринологу.

Магний регулирует возбудимость нейронов и участвует в синтезе нейромедиаторов. Его нехватка может сопровождаться тревожностью, раздражительностью и бессонницей, при этом стресс ускоряет выведение элемента из организма.

Калий и кальций участвуют в передаче нервных импульсов. Цинк помогает восстанавливаться после нагрузок, а медь, марганец и селен поддерживают работу нервной системы и защищают клетки от последствий длительного стресса.

Скальный также отметил важность витаминов группы B и витамина C. Самостоятельно назначать добавки он не советовал: врач при необходимости назначит анализы и подберет коррекцию. Сбалансированное питание с витаминами и микроэлементами помогает легче переносить нагрузки.