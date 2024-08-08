Ученый Шевелева призвала оставлять приготовленную еду при комнатной температуре не более, чем на два часа

Руководитель Лаборатории безопасности и анализа нутримикробиома ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Светлана Шевелева в беседе с изданием kp.ru рассказала о правилах хранения готовой еды.

Ранее ученые из Университета Макгилла в Монреале заявили, что люди всю жизнь неправильно хранят готовую еду.

По словам эксперта, пищевые микробиологи придерживаются следующего правила: в холодильник необходимо отправлять еду, остывшую до комнатной температуры.

«Если температура в холодильнике будет колебаться, мы можем столкнуться с тем, что человек может заболеть не от того продукта, который он в горячий холодильник поставил, а от того, который там хранился», — добавила Шевелева.

Приготовленную пищу можно оставлять при комнатной температуре не больше, чем на два часа, заключила эксперт.