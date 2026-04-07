Ученый Прюитт указал на опасные симптомы боли в коленях после нагрузок

С приходом весны многие активизируют физическую активность: отправляются на прогулки, работают в саду, готовятся к спортивным соревнованиям. Однако увеличение нагрузок может привести к неприятным ощущениям в суставах. Специалист из Университета Кентукки Колт Прюитт рассказал, как отличить обычную боль от тревожных симптомов, требующих внимания врача. Об этом написал Medical Xpress .

Эксперт отметил, что легкая боль, скованность и ноющие ощущения в суставах после повышенной активности — это нормальное явление. Обычно такие симптомы возникают через день-два после нагрузки и не мешают повседневной жизни, сообщил aif.ru.

Для облегчения кратковременной боли Прюитт рекомендует чередовать отдых с умеренной активностью, прикладывать лед к больному суставу на 10–15 минут несколько раз в день и выполнять растяжку.

Специалист выделил симптомы, при появлении которых следует обратиться к врачу. Среди них — боль, которая не проходит несколько недель, значительный отек, покраснение и повышение температуры в суставе, снижение подвижности или нестабильность сустава, а также острая боль сразу после травмы.

Прюитт подчеркнул, что весной увеличивается количество травм, включая обострение остеоартрита, тендинит колена и локтя из-за перегрузок, растяжения голеностопа. Также возможны более серьезные повреждения, такие как разрывы связок и сухожилий и переломы при падениях. Перед тренировками важно разминаться, прикладывать холод к суставам после нагрузки, постепенно увеличивать интенсивность занятий и следить за питанием.