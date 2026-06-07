Ученый объяснил, чем опасно летнее солнце для волос

Ученый Литвинов: летнее солнце и жара могут привести к «волосопаду» осенью

Летом жаркая погода и солнечное излучение могут повредить клетки волосяных фолликулов и в итоге привести к осеннему «волосопаду». Об этом РИА «Новости» рассказал кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.

«В норме человек теряет до 100 волос в сутки. Солнечное излучение, жаркая погода создают для организма умеренный физиологический стресс. Как и излишнее психоэмоциональное напряжение», — сказал он.

Литвинов добавил, что все эти факторы могут привести к более активному выпадению волос. По его словам, ультрафиолетовое излучение вызывает оксидативный стресс — состояние дисбаланса между образованием свободных радикалов и способностью организма их нейтрализовать. В результате разрушаются волосяные фолликулы.

Кроме того, летом от солнца может пострадать и кожа головы, поэтому стоит носить головной убор. Литвинов при этом уточнил, что волосы у человека могут начать выпадать спустя два-три месяца — осенью.

Ранее дерматолог-косметолог Василина Миронова посоветовала мужчинам употреблять яйца, чтобы замедлить процесс облысения. Это продукт помогает поддерживать здоровье волос и кожи головы.