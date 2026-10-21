Ученый Москалев заявил, что мозг начинает стареть после 30 лет

Снижение когнитивных функций начинается уже после 25–30 лет, а не после 60. Об этом на форуме «Когнитивные расстройства и продолжительность жизни» сообщил директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Алексей Москалев, пишет KP.RU .

Истощение мозга — это длительный процесс, и чем раньше начать его защищать, тем дольше он прослужит, пояснил биолог Алексей Москалев. Сильнее всего вредят хронический стресс, недосып, социальная изоляция, нарушения микробиома кишечника, хроническое воспаление, курение, алкоголь и скачки сахара в крови.

Для сохранения когнитивных функций нужны полезная еда, регулярный глубокий сон по графику, 10–12-часовой перерыв между ужином и завтраком, социальные связи и физическая активность. С 2024–2025 годов в России появились центры медицины здорового долголетия, где с 18 лет можно пройти опросники и получить персональные рекомендации.