Ученый Москалев рассказал, что умеренный стресс является одним из факторов долголетия

Стресс — неотъемлемая часть жизни, и избежать его полностью невозможно. Однако умеренные стрессы могут даже способствовать долголетию. Об этом рассказал член-корреспондент РАН, директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского Алексей Москалев в эфире радио «Комсомольская правда» .

Ученый подчеркнул, что периодический умеренный стресс может быть полезен для когнитивных функций, если после него есть время на восстановление.

«Например, выступление на публике — это определенный стресс, но если он умеренный и периодический, и мы даем себе время на восстановление, он способствует долголетию когнитивных функций», — отметил специалист.

Среди способов тренировки стрессоустойчивости Москалев назвал медитацию и дыхательные упражнения. Одно из самых простых упражнений — «6 дыханий», которое предполагает глубокие вдохи и выдохи с частотой не более шести раз в минуту.

Также важно иметь цель в жизни. Понимание смысла своих действий помогает сохранять мотивацию и замедляет старение. Долгожители, как отметил ученый, отличаются целеустремленностью и внутренним смыслом своих поступков.