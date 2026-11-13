Ученый Москалев рассказал, что яблоки, вишня и сельдерей могут замедлить старение

Яблоки, вишня и сельдерей входят в число продуктов с высоким содержанием соединений, которые могут способствовать замедлению возрастных изменений. Об этом KP.RU рассказал директор Института биологии старения и медицины долголетия, член-корреспондент РАН Алексей Москалев.

Одним из ключевых факторов он считает гормезис — небольшое стрессовое воздействие, которое активизирует защитные системы организма и помогает задействовать внутренние ресурсы, пишет MK.RU.

В качестве источников полезных веществ ученый назвал яблоки, клюкву, смородину, сливу, вишню, голубику, брокколи и лук. Исследование показало, что яблоки лидируют по количеству выявленных соединений-геропротекторов (28 веществ). В вишне насчитали 23 таких соединения, а в сельдерее — 21. Также в перечень вошли фасоль, петрушка, морковь, земляника и черника. Полезные соединения содержатся и в мясе индейки и курицы.

Москалев подчеркнул важность разнообразного рациона. При этом он рекомендует сократить употребление сладостей и ультрапереработанной пищи, так как они могут ускорять процессы старения. Ранее был назван тип белка, способный замедлить старение почти на год.