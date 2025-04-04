Ученый Москалев: черника, кунжут и сардины полезны для здоровья мозга

Директор Института биологии старения, ученый Алексей Москалев в беседе с сайтом kp.ru рассказал о продуктах, которые положительно влияют на память и здоровье мозга.

Так, ягоды, особенно черника и вишня, содержат флавоноиды, которые защищают клетки мозга и снижающие воспаление. Орехи, такие как лен и кунжут, — источники витамина E и омега-3, которые поддерживают когнитивные функции, привел слова специалиста «Сибдепо».

Не стоит забывать и о жирной рыбе, такой как сардины и лосось: она улучшает память. Брокколи и специи, включая куркуму и базилик, обладают антиоксидантными свойствами, что может замедлить старение клеток, подчеркнул Москалев.