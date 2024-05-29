Ученый Ле: походы в солярий не приводят к получению витамина D

Ультрафиолетовое излучение стимулирует выработку витамина D в организме. Однако получить микроэлемент с помощью походов в солярий не получится, сообщил научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова Николай Ле в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, в солярии используется ультрафиолет UVA, а для реакции с выработкой витамина необходим ультрафиолет UVB. В погоне за пользой не стоит забывать, что длительное пребывание на солнце без защиты опасно.

Ученый отметил, что ультрафиолет увеличивает риск развития рака кожи и вызывает солнечный ожог роговицы.

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