Ученый Ле: походы в солярий не приводят к получению витамина D

Ультрафиолетовое излучение стимулирует выработку витамина D в организме. Однако получить микроэлемент с помощью походов в солярий не получится, сообщил научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова Николай Ле в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, в солярии используется ультрафиолет UVA, а для реакции с выработкой витамина необходим ультрафиолет UVB. В погоне за пользой не стоит забывать, что длительное пребывание на солнце без защиты опасно.
Ученый отметил, что ультрафиолет увеличивает риск развития рака кожи и вызывает солнечный ожог роговицы.