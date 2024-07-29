Ученый Куликов: сметана способствует усвоению жирорастворимых витаминов

Сметана обладает пробиотическими свойствами для роста полезной кишечной микрофлоры. Высокое содержание молочного жира в продукте способствует усвоению жирорастворимых витаминов, рассказал ученый Дмитрий Куликов в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, в сочетании со сметаной организм лучше усваивает бета-каротин из моркови и других овощей и фруктов, витамин Е и аскорбиновую кислоту. Кроме того, молочные жиры усиливают вкус блюд и делают их более аппетитными.

Куликов посоветовал выбирать сметану жирностью 15-20%. Он также призвал не есть более двух-трех столовых ложек продукта в день.

Психологические костыли. Зачем британки принялись закапывать сосиски перед свадьбой

Бомбардировка любовью. Как люди попадают в секты

Фейк об убийстве детей в Донбассе в 2014-м ради «даты памяти» опровергли

Олимпиада по Шпенглеру. Почему субботнее шоу кажется нам провинциальным

Латиноамериканские страсти. Как прошли президентские выборы в Венесуэле и что теперь будет

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте