Ученый Куликов: сметана способствует усвоению жирорастворимых витаминов

Сметана обладает пробиотическими свойствами для роста полезной кишечной микрофлоры. Высокое содержание молочного жира в продукте способствует усвоению жирорастворимых витаминов, рассказал ученый Дмитрий Куликов в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, в сочетании со сметаной организм лучше усваивает бета-каротин из моркови и других овощей и фруктов, витамин Е и аскорбиновую кислоту. Кроме того, молочные жиры усиливают вкус блюд и делают их более аппетитными.

Куликов посоветовал выбирать сметану жирностью 15-20%. Он также призвал не есть более двух-трех столовых ложек продукта в день.