Заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов в беседе с «Газетой.Ru» перечислил основные плюсы картофеля.

По его словам, этот овощ считается недооцененным, поскольку содержит множество витаминов, железо, нуклеиновые и аминокислоты, природные сахара. Корнеплод не только оздоравливает организм, но также способствует похудению.

«Сок картофеля способствует похудению. Однако стоит помнить о том, что, если вы решите применять сокотерапию для снижения веса, нужно придерживаться определенных правил», — процитировал RT Куликова.

В заключение ученый добавил, что картофельный сок нельзя употреблять дольше 14 дней подряд.