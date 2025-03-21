Ученый Куликов предупредил о способности чипсов вызывать «вкусовой дальтонизм»

Кандидат технических наук, директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии имени академика РАН И. А. Рогова Дмитрий Куликов предупредил в беседе с RT о вреде чипсов для детей и подростков.

По его словам, регулярное употребление чипсов провоцирует состояние «вкусового дальтонизма», когда чувствительность к сладким, соленым и кислым вкусам снижается. Следующий этап — неконтролируемое переедание.

«Чипсы часто содержат большое количество соли, что может приводить к повышению артериального давления и увеличению риска развития гипертонии», — заявил ученый.

Избыточное потребление натрия, добавил специалист, создает нагрузку на почки и способствует задержке жидкости в организме. Многие производители добавляют в снеки ароматизаторы, красители и консерванты, которые порой вызывают аллергические реакции и негативно влияют на пищеварительную систему.