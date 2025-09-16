Ученый Компанцев предупредил, что гормональные мази снижают эффективность лечения грибка

В борьбе с грибковыми инфекциями некоторые пациенты прибегают к самолечению кортикостероидными мазями, не имея на руках результатов необходимой диагностики. Этот подход может представлять опасность, рассказал заведующий кафедрой фармацевтической технологии с курсом медицинской биотехнологии Пятигорского медико-фармацевтического института Дмитрий Компанцев в беседе с KP.RU .

«Такие препараты на какое-то время снимают зуд и внешние проявления микозов. Но при этом подавляют местный кожный иммунитет, еще больше повышая уязвимость для грибковых инфекций», — предупредил специалист .

Компанцев также указал на серьезную проблему баланса при оказании медпомощи при микозах, когда у грибков возрастает риск выработать устойчивость к применяемым препаратам.