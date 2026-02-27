Ученый Комбарова рассказала о способности черного перца разжижать мокроту при кашле

Специалисты Пермского Политеха определили перечень специй, способствующих укреплению организма в переходные сезоны. Об этом сообщила «Свободная пресса» .

Лидером по полезности назвали черный перец. Инженер кафедры «Охрана окружающей среды» Мария Комбарова отметила, что пиперин, содержащийся в этой специи, обладает согревающим эффектом, помогает при воспалении и разжижает мокроту при кашле. Кроме того, вещество способствует повышению уровня эндорфинов, что может предотвратить сезонную депрессию и усталость.

Однако ученые подчеркнули, что чрезмерное употребление пряностей может быть вредным. При наличии аллергии или определенных заболеваний специи способны нанести вред здоровью.