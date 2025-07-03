Ученый Иллариошкин предупредил о рисках для мозга из-за использования ИИ

Исследователи Массачусетского технологического института установили, что студенты, применяющие чат-боты с искусственным интеллектом для учебы, испытывают снижение активности мозга и ухудшение памяти. Как отметил директор Института мозга РАН Сергей Иллариошкин в беседе с kp.ru, интенсивное мышление защищает от болезней вроде Альцгеймера.
Ученый сравнил работу мозга с велосипедным движением: пока думаем — развиваемся, прекращаем думать самостоятельно — теряем способности. Для поддержания ума в тонусе необходимы регулярные интеллектуальные нагрузки, физическая активность и социальные контакты, подчеркнул Иллариошкин.
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