Ученый Болков указал на способность грибов замедлять старение

Научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Михаил Болков сообщил « Газете.ru », что грибы содержат аминокислоту эрготионеин, которая способна замедлять процессы старения.

Как пояснил ученый, эрготионеин обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Вещество содержится в таких грибах, как лисички, белые, подберезовики и опята.

«Фактически надо понимать, что усвояемость у них неидеальная», — предупредил эксперт.

По его словам, грибы, собранные в промышленных зонах, могут накапливать тяжелые металлы и загрязняющие вещества. Лучшим способом сохранения молодости Болков назвал регулярные физические нагрузки и сбалансированную диету, добавило ИА НСН.