Ученый Болков указал на способность грибов замедлять старение
Научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Михаил Болков сообщил «Газете.ru», что грибы содержат аминокислоту эрготионеин, которая способна замедлять процессы старения.
Как пояснил ученый, эрготионеин обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Вещество содержится в таких грибах, как лисички, белые, подберезовики и опята.
«Фактически надо понимать, что усвояемость у них неидеальная», — предупредил эксперт.
По его словам, грибы, собранные в промышленных зонах, могут накапливать тяжелые металлы и загрязняющие вещества. Лучшим способом сохранения молодости Болков назвал регулярные физические нагрузки и сбалансированную диету, добавило ИА НСН.