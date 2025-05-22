Ученый Болков рассказал, что продолжительность жизни человека за последние 200 лет удвоилась

Кандидат медицинских наук, научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Михаил Болков сообщил «Газете.Ru», что средняя продолжительность жизни человека за последние 200 лет удвоилась.

Согласно его пояснениям, генетика определяет лишь четверть продолжительности жизни человека, что неоднократно доказано научными исследованиями, опровергающими распространенное заблуждение о наследственной предрасположенности к долгожительству.

Михаил Болков образно сравнил наши гены с музыкальными клавишами, утверждая, что каждая личность способна создать собственную уникальную мелодию судьбы, написало ИА НСН.

Также ученый указал, что еще четверть влияет ранняя социальная среда и финансовое положение, а остальные 50% зависят от нашего поведения и привычек во взрослом и пожилом возрасте.