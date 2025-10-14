Ученый Белкин рассказал, что диетическая кола может провоцировать переедание

Младший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха Антон Белкин в разговоре с URA.RU указал на опасность диетической колы. По его мнению, такие напитки могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Эксперт уточнил, что в диетических газировках используют искусственные подсластители, такие как аспартам, сукралоза и ацесульфам калия. Эти добавки создают иллюзию сладости, но не дают организму энергию. В результате нарушается естественный механизм регуляции чувства голода и насыщения. Мозг воспринимает сладкий вкус как сигнал о поступлении калорий, но, не получая их, человек начинает переедать, написал сайт aif.ru.

Белкин также отметил, что употребление диетической колы может сформировать ложное ощущение «пищевой безопасности», что приводит к увеличению общей калорийности рациона. Кроме того, сахарозаменители могут нарушать баланс кишечной микрофлоры, повышая риск развития различных заболеваний.