Ученый Баньковская посоветовала отказаться от сладостей и кофе перед сном

Специалист рекомендовала отказаться от использования гаджетов перед сном. Их экраны излучают синий свет, который мешает выработке мелатонина. Также лучше не пить кофеиносодержащие напитки и не есть сладости. Они могут вызывать тревожность и частые пробуждения.

По словам эксперта, алкоголь тоже негативно влияет на качество сна, хотя и может действовать усыпляюще. Баньковская посоветовала не переедать перед сном и не заниматься интенсивной умственной деятельностью. Это поможет организму подготовиться к отдыху.