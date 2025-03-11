Ученый Баньковская посоветовала отказаться от сладостей и кофе перед сном

Доцент кафедры химических технологий ПНИПУ Екатерина Баньковская дала советы для качественного ночного отдыха. Об этом сообщило Ura.ru.

Специалист рекомендовала отказаться от использования гаджетов перед сном. Их экраны излучают синий свет, который мешает выработке мелатонина. Также лучше не пить кофеиносодержащие напитки и не есть сладости. Они могут вызывать тревожность и частые пробуждения.

По словам эксперта, алкоголь тоже негативно влияет на качество сна, хотя и может действовать усыпляюще. Баньковская посоветовала не переедать перед сном и не заниматься интенсивной умственной деятельностью. Это поможет организму подготовиться к отдыху.

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