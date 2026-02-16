Ученые выяснили, почему мужчины задумываются об измене

Ученые рассмотрели социосексуальность — показатель того, насколько легко человек относится к сексу без эмоциональной близости и обязательств. Команда под руководством Паулы Прикопе проверила, связана ли социосексуальность с неудовлетворенностью отношениями и намерением изменить.

В исследовании участвовали 246 человек из Румынии, средний возраст которых составил 24 года. Большинство респондентов состояли в романтических отношениях, около трети — в браке.

Результаты показали, что более выраженные намерения к измене в среднем сочетались с более низкой удовлетворенностью отношениями и более высоким уровнем социосексуальности. При этом мужчины в среднем чаще, чем женщины, сообщали о готовности к случайному сексу и о намерениях изменить.

Наиболее заметные различия проявились при анализе механизмов связи: у мужчин обнаружили цепочку, при которой снижение удовлетворенности отношениями связано с ростом социосексуальности, а та предсказывает намерение изменить. У женщин такой эффект обнаружен не был — исследователи предположили, что связь между этими факторами у женщин может быть более сложной и зависеть от другого.