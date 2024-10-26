Ученые выяснили, почему говядина вызывает рак

Колоректальный рак, по информации ученых, стал третьим по распространенности онкологическим заболеванием. Наблюдения за пациентами показали, что люди, употребляющие слишком много красного мяса, больше подвержены болезни. Авторы исследования решили выяснить причину этой связи.

Они изучили роль молекулы SP2509, которая нацелена на реактивацию теломеразы, в развитии рака кишечника. Ученые пришли к выводу, что поступление в организм большого количества железа из красного мяса в комплексе с генетической предрасположенностью реактивирует этот фермент, а именно теломераза действует как движущая сила 90% раковых заболеваний.

Российские врачи заявили, что кроме красного мяса рак кишечника могут спровоцировать колбасные изделия. Врач-диетолог Наталья Круглова сообщила, что необязательно отказываться от них полностью, нужно лишь знать меру.