Ученые выяснили, что запах старости связан с химическими процессами в коже

Современные исследования показали, что у запаха старости есть биохимическая природа. Он возникает из-за естественных возрастных изменений в организме, сообщил сайт izhlife.ru .

Основной источник так называемого запаха старости — вещество под названием 2-ноненаль. Это органическое соединение, которое образуется на коже человека по мере старения. С возрастом меняется состав кожного сала, и защитные механизмы кожи ослабевают. В результате ненасыщенные жирные кислоты в кожном сале начинают активнее окисляться, и одним из побочных продуктов этого процесса становится 2-ноненаль.

Важно понимать: это не пот и не бактерии в классическом смысле. Даже при регулярном мытье этот запах может сохраняться, потому что он связан не с поверхностным загрязнением, а с химическими процессами в коже.

2-ноненаль — летучее, но достаточно устойчивое соединение. Оно плохо растворяется в воде и может накапливаться в тканях, одежде, мягкой мебели. Именно поэтому обычный душ или смена одежды часто не решают проблему полностью.

Полностью отменить возрастные изменения невозможно. Но снизить выраженность запаха — вполне. Для этого можно подобрать мягкие очищающие средства с нейтральным pH и компонентами, которые помогают растворять липиды. Важно поддерживать естественные защитные механизмы кожи с помощью антиоксидантов — в питании (овощи, фрукты, зелень) и в уходе за кожей.

Также следует использовать натуральные материалы в одежде и текстиле, регулярно стирать вещи и проветривать помещения и мебель. Регулярно проветривать помещения и использовать нейтральные поглотители запахов. Осторожно относиться к использованию парфюмерии, выбирая мягкие и чистые ноты.