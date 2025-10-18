Ученые выяснили, что тестостерон не определяет риск и щедрость мужчин

Ученые провели исследование и не нашли доказательств того, что повышенный уровень тестостерона влияет на склонность мужчин к риску, щедрости или конкуренции. Результаты были опубликованы в научном журнале, написал MK.RU .

Ученая из Швеции Анна Дребер с международной командой провела эксперимент с тысячей здоровых мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. Использовался двойной слепой рандомизированный контролируемый метод.

Участники наносили гель с тестостероном или плацебо, а затем выполняли серию компьютерных заданий, включавших экономические игры. Анализ данных показал, что лечение тестостероном не оказало влияния на основные показатели.

Коллега Анны Дребер, Джастин М. Карре, отметил, что результаты опровергают мнение о том, что краткосрочные колебания тестостерона объясняют, почему одни люди идут на большие экономические риски, а другие — нет. Магнус Йоханнессон добавил, что результаты подчеркивают ценность репликации на крупных выборках.