Ученые выяснили, что сидячий образ жизни связан с риском остановки сердца

Медики установили, что люди, которые большую часть дня сидят и не занимаются физической активностью, подвергаются повышенному риску внезапной остановки сердца. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на журнал Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes.

Специалисты выяснили, что можно сократить риск вдвое, если каждый день уделять хотя бы 30 минут пешим прогулкам, написала «Свободная пресса».

Этот вывод был сделан после многолетнего наблюдения за 600 пациентами, обратившимися за медицинской помощью с 2016 по 2020 год. Исследования подтвердили, что «любые виды физических упражнений помогают поддерживать здоровье сердца», однако при выборе нагрузки важно учитывать индивидуальные особенности и диагноз человека.

Ученые подчеркивают: «Наше исследование показывает, что не обязательно начинать бегать марафоны, чтобы увидеть пользу».