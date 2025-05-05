Ученые выяснили, что кофе предотвращает мышечную слабость у людей старше 55 лет

Ученые из Нидерландов выяснили, что кофе помогает предотвратить мышечную слабость у людей старше 55 лет. Об этом написала «Свободная пресса» .

В исследовании профессора Маргрет Олтхоф участвовали более 1100 человек. Оказалось, что любители кофе на 64% меньше подвержены мышечной слабости по сравнению с теми, кто не пьет напиток.

Олтхоф предположила, что дело в антиоксидантах, но точную причину назвать сложно.