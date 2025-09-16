Ученые Сеченовского Университета выяснили, что коронавирус повышает риск тяжелого поражения суставов

Специалисты Сеченовского Университета обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 может провоцировать развитие остеонекроза — тяжелого поражения суставов. Об этом сообщил kp.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.

Остеонекроз головки бедренной кости — заболевание, при котором костная ткань отмирает из-за нарушения кровоснабжения. Это сопровождается сильной болью, потерей подвижности и зачастую требует сложной операции по замене сустава.

Ученые провели анализ образцов костной ткани, взятых у 88 пациентов во время эндопротезирования. У 41 человека остеонекроз развился после COVID-19, а у 47 — по другим причинам. Результаты исследования, опубликованные в журнале Pathophysiology, показали, что у людей с постковидным осложнением в зонах разрушения кости и вокруг сосудов в 9,1 раза больше тучных клеток, в 5,6 раза больше фиброзной ткани, а также в 2,6 раза чаще встречался тромбоз сосудов, питающих кость.

«Главный вывод нашего исследования: в группе риска по разрушению суставов может оказаться практически любой, кто перенес COVID-19 — независимо от того, насколько тяжело он болел, сколько ему лет и какого он пола», — подчеркнула ведущий научный сотрудник лаборатории цифрового микроскопического анализа Института регенеративной медицины Сеченовского Университета Наталья Сережникова.

Перспективное направление — разработка специальной диагностики, которая будет оценивать количество и активность тучных клеток в суставных тканях у переболевших. Это могло бы помочь выявить риск на ранней стадии и вовремя принять меры.