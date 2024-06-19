Ученые Сеченовского университета: дефицит кобальта у россиян достигает 60%

Ученые Сеченовского университета провели исследование элементного статуса россиян и выявили дефицит жизненно важных макро- и микроэлементов. Так, нехватка кобальта у соотечественников достигает 60%, сообщила «Газета.ru».

Дефицит кобальта приводит к снижению выносливости и анемии. Также у 25–45% россиян наблюдается нехватка селена, цинка — у 20–40%, а йода — у 40–50%. Из-за этого люди чаще болеют простудными заболеваниями.

Особенно опасен дефицит для жителей регионов России с экстремальным климатом, отметили ученые.