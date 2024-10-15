Ученые предупредили о страшных последствиях невылеченного кариеса

Science XXI: проблемы с зубами могут привести к заболеваниям сердца и деменции

Проблемы с зубами и деснами могут привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и головного мозга. Об этом написало издание Science XXI .

Бактерии, вызывающие воспаление десен, могут проникать в кровоток и вызывать воспаление сосудов, что может спровоцировать инфаркт или инсульт. Проблемы с пародонтом грозят ухудшением когнитивных способностей и повышением риска развития деменции.

По информации издания, кариес также ускоряет процессы старения мозга. В поддержании здоровья зубов важную роль играет питание, уход и профилактические осмотры.

Для здоровья зубов организму необходимы кальций, фосфор и витамин D. Ключевым строительным элементом является кальций.