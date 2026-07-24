Ученые Пермского политеха объяснили, как безопасно пользоваться кондиционером

Ученые Пермского политеха рассказали, как использовать кондиционер в жару без вреда для здоровья. Они советуют проветривать комнату, не переохлаждать воздух и следить за чистотой фильтров, сообщает Ura.ru .

В регионы Большого Урала возвращается жара: местами в Свердловской области ожидается до 38 градусов, в Перми к концу июля — до 34. На этом фоне ученые ПНИПУ напомнили, что кондиционер не подает свежий воздух с улицы, а лишь охлаждает тот, что уже есть в комнате.

Старший преподаватель ПНИПУ Антон Логинов объяснил, что сплит-система гоняет воздух по кругу. Из-за этого при долгом пребывании в закрытом помещении может расти уровень углекислого газа и снижаться содержание кислорода.

Кандидат медицинских наук Валерий Литвинов предупредил, что это может вызывать слабость, сонливость, головокружение, учащенный пульс, а в тяжелых случаях — обморок. Он также отметил, что кондиционер сушит воздух, а это раздражает слизистые, кожу и дыхательные пути.

По словам экспертов, при температуре на улице 26-35 градусов в помещении лучше держать 22-25 градусов. Не стоит надолго сидеть или спать прямо под струей холодного воздуха: это может привести к переохлаждению и спазму мышц шеи.

Ученые также советуют регулярно чистить фильтры. В них могут скапливаться пыль, плесень, грибки и бактерии, включая легионеллу, которая способна вызвать тяжелую пневмонию.