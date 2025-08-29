Ученые из Университета Отаго установили, что фрукты и овощи помогают справиться с недосыпом

Ученые из новозеландского Университета Отаго выяснили, что увеличение количества потребляемых фруктов и овощей способствует снижению негативного влияния недостаточного сна. Об этом сообщил сайт «Ридус».
«Даже незначительные изменения образа жизни, такие как чуть дольше поспать, съесть больше здоровой пищи или добавить всего лишь десятиминутную физическую активность, значительно улучшают эмоциональное состояние и общее самочувствие», — привел слова ведущего исследователя Джека Купера сайт Ura.ru.
Исследование также показало двустороннюю связь: здоровый сон компенсирует нехватку витаминов и минералов, содержащихся в фруктах и овощах.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте