Ученые из Университета Отаго установили, что фрукты и овощи помогают справиться с недосыпом

Ученые из новозеландского Университета Отаго выяснили, что увеличение количества потребляемых фруктов и овощей способствует снижению негативного влияния недостаточного сна. Об этом сообщил сайт «Ридус» .

«Даже незначительные изменения образа жизни, такие как чуть дольше поспать, съесть больше здоровой пищи или добавить всего лишь десятиминутную физическую активность, значительно улучшают эмоциональное состояние и общее самочувствие», — привел слова ведущего исследователя Джека Купера сайт Ura.ru.

Исследование также показало двустороннюю связь: здоровый сон компенсирует нехватку витаминов и минералов, содержащихся в фруктах и овощах.