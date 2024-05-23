Ученые из Университета Иллинойса: средиземноморская диета замедляет старение мозга

Ученые из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн провели исследование и выяснили, что продукты средиземноморской кухни способны замедлить старение мозга. Об этом сообщил сайт Nature Publishing Group Aging.

Специалисты установили, что у добровольцев с наименее выраженными возрастными изменениями мозга в организме присутствовал необходимый уровень всех необходимых микроэлементов. Все эти витамины содержатся именно в продуктах, характерных для средиземноморской диеты.

Как сообщил сайт Neva.Today, участниками исследования стали люди в возрасте от 65 до 75 лет.