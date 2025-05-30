Ученые из США выяснили, что мужчины более подвержены смерти от синдрома разбитого сердца

Возможно, вы сталкивались с понятием «синдром разбитого сердца». Это не просто художественный образ, а реальное медицинское состояние, которое может привести к серьезным последствиям. Оно возникает из-за сильного эмоционального или физического стресса. Недавние исследования показали, что представители сильного пола умирают от него в два раза чаще, чем женщины, написала «Мойка78» .

Особенно это касается тех, кто переживает потерю близкого или сильную психологическую травму. Американские ученые подтвердили, что это состояние может быть смертельным.

В рамках изучения было анализировано более 2000 случаев, и обнаружено, что у мужчин вероятность неблагоприятного исхода выше. Эксперты связывают это с тем, что они реже обращаются за помощью и реже говорят о своих чувствах. Несмотря на то, что лечения не существует, врачи рекомендуют обращаться за помощью при первых признаках проблемы.