Ученые из США выяснили, что лук и чеснок помогают предотвращать попадание фруктозы в печень

Специалисты из Калифорнийского университета в Ирвине установили, какие овощи могут уменьшать негативное воздействие сахара на организм благодаря содержанию инулина — естественной клетчатки. Об этом сообщил сайт aif.ru со ссылкой на материал New York Post.

Исследователи выяснили, что лук, чеснок и артишоки способны влиять на бактерии в кишечнике, предотвращая попадание фруктозы в печень.

«Мы обнаружили, что потребление типа пищевых волокон под названием инулин <...> изменяет бактерии в кишечнике, предотвращая потребление вредной фруктозы», — отметил ведущий исследователь Чолсун Джанг.

Джанг и его коллеги установили, что бактерии в тонком кишечнике могут перерабатывать фруктозу до ее попадания в печень. Однако без достаточного количества клетчатки фруктоза перегружает печень и вызывает накопление жира. Инулин же помогает микробам сжигать сахар на ранней стадии.