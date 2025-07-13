Ученые из США выяснили, что куркума и ревень уничтожают опасные супербактерии в сточных водах

Американские ученые выяснили, что комбинация веществ из куркумы и ревеня способна эффективно бороться с устойчивыми к антибиотикам бактериями в сточной воде. Эксперты протестировали препарат на образцах стоков из канализации города Логан, штат Юта, выявив девять резистентных штаммов патогенов, сообщил сайт ferra.ru.

Исследования показали значительное снижение роста бактерий, активности клеток и образования биопленок. Однако одна разновидность — грам-отрицательная бактерия Chryseobacterium — оказалась невосприимчивой к воздействию соединений.

При положительном исходе дальнейших испытаний, этот метод позволит очищать воду безопасным способом без вреда экологии и здоровью населения.

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