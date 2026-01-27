Ученые из Швейцарии и Германии доказали пользу дневного сна

Группа ученых из Швейцарии и Германии пришла к заключению, что короткий дневной сон благотворно влияет на производительность человеческого мозга и способствует образованию новых устойчивых нейронных связей. Исследование опубликовал научный портал ScienceDirect .

Эксперимент проводился на группе из двадцати добровольцев, не страдающих зависимостями и ведущих активный образ жизни. В ходе исследования было обнаружено, что регулярный дневной сон длиной от сорока до пятидесяти минут улучшает функциональные способности мозга. В частности, было выявлено, что в течение часа сна активность старых нейронных сетей снижается, освобождая пространство для формирования новых устойчивых связей, сообщило Ura.ru.

Таким образом, происходит обновление и регенерация нервной системы, что способствует развитию долговременной памяти и повышает восприимчивость мозга к усвоению новой информации. Научное сообщество пришло к выводу, что короткая пауза в виде дневного сна позволяет значительно повысить интеллектуальную продуктивность и нормализовать эмоциональное состояние человека.