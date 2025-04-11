Ученые из Норвегии выяснили, что письмо от руки помогает улучшить память

Норвежские ученые выяснили, что регулярное письмо от руки оптимизирует работу мозга и улучшает память. Об этом сообщил сайт «АБН24» .

По данным специалистов, такой метод не только способствует улучшению когнитивных функций, но и помогает достичь эмоционального равновесия. Для этого даже не нужно заниматься спортом или медитировать, достаточно взять ручку и чистый лист бумаги.

Исследования показали: письмо от руки положительно влияет на зоны мозга, отвечающие за запоминание. Это не просто тренировка памяти, рукописный текст также повышает концентрацию.

Кроме того, ведение записей помогает снизить уровень стресса и тревоги. Эксперты заметили, что люди, которые часто пишут от руки, обычно более уверены в себе.