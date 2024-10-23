Ученые из Калифорнии доказали, что прослушивание музыки снижает боль и тревожность

Музыка снижает уровень кортизола и облегчает физическую боль. Она также помогает снизить уровень беспокойства и тревоги. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на исследование ученых из Медицинского колледжа Калифорнийского университета Нортстейт.

Такие выводы сделали после изучения динамики восстановления пациентов, перенесших различные операции. Результаты анализа представили на конгрессе ACS. Выяснилось, что прослушивание любимых композиций приводит в норму сердечный ритм и улучшает циркуляцию кислорода в крови.

Так, у больных, слушающих музыку, сердце сокращалось в среднем на 4,5 удара в минуту меньше, чем у обычных пациентов. Кроме того, тревожность может провоцировать процессы воспаления, у меломанов подобные риски становятся минимальными.