Ученые из Японии установили, что один из штаммов бактерий в кефире способен замедлить процессы старения

Ученые из Японии установили, что один из штаммов бактерий, содержащихся в кефире, способен замедлить процессы старения иммунной системы. В журнале Journal of Functional Foods опубликованы результаты исследования, в котором говорится о положительном влиянии бактерии Lentilactobacillus kefiri YRC2606 на иммунную систему.

В ходе эксперимента биологи на протяжении восьми недель добавляли термоинактивированный (неактивный) штамм этой лактобактерии в рацион пожилых лабораторных мышей. После этого специалисты оценили состояние внутренних органов и иммунной системы животных, написала gazeta.spb.ru.

Благодаря добавлению лактобактерии ученым удалось снизить активность белков, которые блокируют клеточное обновление и способствуют старению, а также частично или полностью подавить воспалительные процессы.

Авторы исследования считают, что L. kefiri YRC2606 может быть использована при создании функциональных продуктов питания или специализированных добавок для поддержки иммунитета у людей пожилого возраста.