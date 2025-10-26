Ученые из Австралии установили связь между нервной системой ЖКТ и раком

В результате совместной работы Института онкологии имени Оливии Ньютон-Джон и Университета Ла Троб установлено, что нейропептид CGRP и его рецептор RAMP1 способствуют росту опухолей желудка и кишечника. Результаты исследования опубликованы в BMJ Oncology, сообщил сайт MK.RU .

Ведущий автор доктор Павита Паратхан подчеркнула, что опухолевые клетки могут не только поглощать CGRP из нервных волокон, но и вырабатывать его самостоятельно.

Одним из важных выводов стало то, что противомигренозные препараты, блокирующие путь CGRP-RAMP1, могут быть использованы для лечения рака. Руководитель исследования доктор Лиза Мильке сообщила о планах по тестированию этих препаратов в терапии колоректального рака. Преимущество заключается в хорошей переносимости лекарств пациентами, что может ускорить их применение в онкологии.