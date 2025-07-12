Участников СВО вылечат методами восточной медицины в Туве
Шойгу: в столице Тувы откроется Центр восточной медицины
Культурный фонд имени Кужугета Шойгу организует в Туве экспедицию по будущему железнодорожному маршруту Кызыл — Луньчи и построит Центр восточной медицины. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу рассказал об этих проектах во время рабочей поездки в республику, сообщила пресс-служба фонда.
Шойгу приехал в Кызыл, где посетил Кызылское президентское кадетское училище, пообщался с его руководством и учащимися, осмотрел учебные и жилые корпуса. Он также принял участие в церемонии закладки первого камня в основание Центра восточной медицины.
«Смогут проходить реабилитацию абсолютно все, в том числе, ребята, которые прошли через специальную военную операцию, при этом будут использоваться как зарекомендовавшие себя тысячелетние медицинские методики, так и современные подходы к восстановлению здоровья», — сказал секретарь Совбеза.
Центр площадью более 5,4 тысячи квадратных метров рассчитан на прием более 3,7 тысячи пациентов в год как на платной основе, так и по полису ОМС. Проект реализуется фондом при поддержке федеральных и региональных структур, научных и медицинских учреждений. Строительство завершится к концу 2026 года.
Фонд создаст силами местных архитекторов мемориальный комплекс в память участников СВО. Макет, по словам Шойгу, уже готов.
Еще одной инициативой станет совместная с Русским географическим обществом экспедиция по будущему железнодорожному маршруту Кызыл — Луньчи. По словам секретаря Совбеза, этот путь важен для России с точки зрения экономического потенциала и культурного обмена с Китаем.
Культурный фонд имени Кужугета Шойгу работает с 2013 года, его цель — возродить и сохранить культурное наследие, воспитать молодежь Тувы в духе патриотизма и духовно-нравственных ценностей. В попечительский совет фонда вошел губернатор Московской области Андрей Воробьев.