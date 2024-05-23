Участникам ПМЭФ-2024 напомнили о порядке сдачи ПЦР-тестов

Все участники Петербургского международного экономического форума должны в обязательном порядке пройти обследование на COVID-19. Исследование проводят один раз, а его результат останется действительным на все дни ПМЭФ-2024.

Тест нужно пройти за сутки до первого посещения площадки, но не раньше 07:00 4 июня. Если результат будет отрицательным, бейдж активируется.

Всем участникам форума, а также представителям средств массовой информации необходимо заполнить данные об иммунитете к COVID-19 в Едином личном кабинете (ЕЛК) или Личном кабинете (ЛК) для представителей СМИ. Затем следует записаться на ПЦР-тестирование в ЕЛК для участников, а представителям прессы — в ЛК.

Оплатить исследование можно одним из четырех доступных способов, далее распечатать и заполнить согласия на медицинское вмешательство и обработку персональных данных. Тест нужно сдавать, предъявив свой ID или бейдж. Узнать первый можно в ЕЛК или ЛК.

Обследование будут проводить только по записи и исключительно в центрах тестирования форума, организованных Роспотребнадзором в Москве и Санкт-Петербурге. Участникам ПМЭФ также предоставили возможность воспользоваться услугой выездного тестирования.

В систему аккредитации форума результаты тестов, сданных в других лабораториях, не передаются.

Подробную информацию о ПЦР-тестах разместили на официальном сайте ПМЭФ.