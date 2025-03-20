Туристов предупредили об опасной лихорадке в Южной Америке

В Южной Америке распространяется опасная лихорадка, которая вызывает отек мозга или может спровоцировать выкидыш. Об этом написало издание New York Post .

Болезнь провоцируется вирусом Оропуш, она передается через укусы мелких мух и комаров. Симптомами заболевания может быть сильная головная боль, мышечная ломка, озноб, светочувствительность, тошнота, рвота, сыпь.

По данным издания, болезнь полностью проходит через месяц в большинстве случаев. Но у некоторых пациентов случаются осложнения, которые приводят к мышечной слабости или параличу. Болезнь распространяется в странах Южной Америки, в том числе в Бразилии, Колумбии, Перу и на Кубе.

Ранее российские туристы пожаловались на заболевание лихорадкой денге во время отдыха в Юго-Восточной Азии. Однако ученые исключили возможность пандемии, так как заболевание не передается воздушно-капельным путем, а только через укус комара.