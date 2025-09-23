Тульский врач Алферова указала на важность регулярных медицинских осмотров

Врач-нутрициолог Екатерина Алферова в беседе с «ТСН24» подчеркнула важность раннего выявления возможных патологий. Регулярные медицинские осмотры позволяют своевременно выявлять заболевания и определять стратегию их лечения.

Основой медицинского осмотра является комплекс базовых анализов и консультаций узких специалистов. Общий анализ крови и мочи дает общее представление о функционировании организма и выявляет воспалительные процессы. Биохимический анализ крови дополняет картину состояния организма, позволяя определить функционирование жизненно важных органов и систем. Исследование С-реактивного белка сигнализирует о наличии воспалительных процессов в организме.

Женщины должны посещать гинеколога и проходить ультразвуковое исследование органов малого таза, сдавать мазок на онкоцитологию (ПАП-тест) и проводить скрининг молочной железы. Мужчины проходят консультацию уролога, делают УЗИ предстательной железы и определяют уровень простат-специфического антигена (ПСА).

Дополнительно врач может назначить электрокардиограмму, ультразвуковое исследование брюшной полости и рентгенографию легких для оценки сердечно-сосудистой системы и выявления возможных патологических изменений в органах дыхания и пищеварения.